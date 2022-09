3 सेकेंड में 112 किमी प्रति घंटे की रफ्तार! कार नहीं, ये है दुनिया का सबसे तेज जीव, जानिए चीता से जुड़े Facts

उसैन बोल्ट (Usain Bolt vs Cheetah) ने कुछ साल पहले 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था. उन्हें दुनिया का सबसे तेज इंसान माना जाता है. मगर दुनिया में एक ऐसा जीव है जो उनसे भी ज्यादा तेज है. हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे तेज जानवर (Fastest animal on earth) की. चीता के नाम ये खिताब दर्ज है. उसकी स्पीड के आगे अन्य प्राणी कहीं भी नहीं आते. ऐसे में चीता किसी भी जानवर को स्पीड के मामले में हरा सकता है. आज हम आपको चीता से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स (Amazing facts about Cheetah) बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे. (सभी फोटोज: Canva)