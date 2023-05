Home / Photo Gallery / ajab-gajab / funny places names in india funny railway station names ajeebogareeb names of india kala b ...

Funny Place Names in India: 'सुअर' से 'काला बकरा' तक, भारत में हैं अजीबोगरीब नाम की जगह, सुनकर आएगी हंसी!

01 भारत विविधताओं का देश है. ये तो आपको मालूम ही होगा, पर भारत मजेदार नाम वाली जगहों का भी देश है, क्या ये आप जानते हैं? भारत में कई ऐसे शहर, गांव, कस्बे हैं जिनके नाम इतने अजीबोगरीब हैं कि उन्हें पढ़कर ही आपको हंसी आ जाएगी. इन जगहों के रेलवे स्टेशनों के नाम भी यही हैं, ऐसे में जो लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, उनके लिए स्टेशनों (Funny Railway Stations in India) को देखने का अनुभव काफी मजेदार हो जाता है. आइए आपको इनमें से कुछ जगहों के नाम बताते हैं. (फोटो: Google Map)

02 काला बकरा- पंजाब के जलंधर में एक गांव है, जिसका नाम है काला बकरा (Kala Bakra). इसके रेलवे स्टेशन का भी यही नाम है. ये जगह भारतीय सैनिक गुर्बचन सिंह के लिए फेमस है जिन्हें अंग्रेजों से सम्मान मिला था. (फोटो: Google Map)

03 सुअर- यहां के लोगों को अपने इलाके का नाम बताने में कितनी शर्म आती होगी. उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक गांव है सुअर (Suar). इसके पास अमरोहा और मोरादाबाद जैसे जिले हैं. (फोटो: Google Map)

04 बिल्ली- बिहार के लखीसराय में एक गांव है जिसका नाम है बिल्ली (Billi). ये मुंगेर डिविजन में आता है. (फोटो: Google Map)

05 पनौती- अगर कोई आपको पनौती (Panauti) बोले तो उसका मतलब होता है बुरी किस्मत वाला. पर क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक गांव है जिसका नाम पनौती है! (फोटो: Google Map)

06 कुत्ता- कर्नाटक के कूर्ग क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कुत्ता (Kutta village). यहां की प्राकृतिक खूबसूरती लोगों को बहुत पसंद आती है. इसी नाम से यहां रेलवे स्टेशन भी है. (फोटो: Google Map)

07 दारू- झारखंड के हजारीबाग जिले में एक छोटा सा गांव है और इसी नाम से एक रेलवे स्टेशन भी है. गांव का नाम है दारू (Daru station). जिन्हें ना पता हो, उन्हें बता दें कि शराब को दारू कहते हैं. (फोटो: Google Map)

08 भोसारी- महाराष्ट्र में एक गांव (Bhosari) है. इसी नाम से रेलवे स्टेशन भी है जो लोगों को हैरान करता है. ये पुणे में है और इसका पुराना नाम भोजापुर था. (फोटो: Google Map)