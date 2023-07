Home / Photo Gallery / ajab-gajab / international kissing day 7 most famous kiss in history most iconic kisses most famous kis ...

International Kissing Day: कभी नेताओं ने चूमा, कभी सेलेब्स ने किया खुलेआम प्यार! ये हैं इतिहास के 7 फेमस Kiss

01 मिर्जा गालिब कहते हैं, "दिखा के जुम्बिश-ए-लब ही तमाम कर हम को, न दे जो बोसा तो मुँह से कहीं जवाब तो दे!" बोसा, चुंबन, या फिर किस, प्रेम दर्शाने की एक तरीका है जिसके एहसास को शेर-ओ-शायरी से लेकर कविताओं और गीतों में खूब व्यक्त किया गया है. आज यानी 6 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय किसिंग डे दुनियाभर में मनाया जाता है. किस के महत्व और सामाजिक संबंधों में इसकी भूमिका को स्वीकार करने के लिए इंटरनेशनल किसिंग डे मनाया जाता है. होंठों पर दिया जाने वाला किस भले ही बंद दरवाजों के पीछे की जाने वाली एक क्रिया हो, पर प्रेम दर्शाने वाले इस कृत्य को जब-जब आवाम के सामने किया गया, तब-तब इसने सिर्फ हंगामा ही नहीं खड़ा किया, बल्कि प्रेम और भाईचारे का पैगाम भी दिया है. आज हम आपको दुनिया के 7 सबसे चर्चित किस (7 most famous kisses of the world) के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतिहास (Most famous kiss in history) के पन्नों में सबसे मशहूर किस के तौर पर दर्ज हो चुके हैं. (फोटो: Twitter/@TIMTIPTON2, @being__normal, @Cine_vichaar)

02 वी-जे डे किस: V-J Day Kiss (Victory over Japan Day Kiss) का महत्व इतिहास में बहुत ज्यादा है. 1945 की ये एक चर्चित तस्वीर है जिसमें एक अमेरिकी नाविक, एक नर्स को सबके सामने, टाइम्स स्क्वायर किस करता नजर आ रहा है. ये तस्वीर उस दिन खींची गई थी जब जापान ने सरेंडर कर दिया था और आधिकारिक रूप से दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो चुका था. विश्व युद्ध के खत्म होने की खुशी को ये फोटो दर्शाती है. तस्वीर को Alfred Eisenstaedt और Victor Jorgensen ने खींचा था. फोटो में पुरुष का नाम जॉर्ज मेंडोसा है, जबकि महिला का नाम ग्रेटा जिमर है. (फोटो: Twitter/@TIMTIPTON2)

03 समाजवादी भाईचारा दर्शाने वाला किस: साल 1979 में खींची गई इस तस्वीर को समाजवादी भाईचारा दर्शाने वाला किस (Socialist Fraternal Kiss) कहते हैं. शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी देश के प्रमुख एक दूसरे से जब मिलते थे तो किस करते थे. इस तरह वो एक दूसरे के प्रति भाईचारा दिखाना चाहते थे. इस तस्वीर में सोवियत संघ के लिओनिड ब्रेजनेव (Leonid Brezhnev) और ईस्ट जर्मनी के एरिक हॉनेक (Erich Honecke) नजर आ रहे हैं. (फोटो: Twitter/@being__normal)

04 फिल्मों में पहला किस: फिल्मों में सबसे पहला किसिंग सीन (First kissing scene in movies) 1896 में देखने को मिला था. इस फोटो में मैरी इरविन और जॉन सी. राइस नजर आ रहे हैं. दोनों एक शॉर्ट फिल्म में नजर आए थे जिसके कई नाम थे- मैरी इरविन किस, किस या द किस. दोनों परफॉर्मर अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित थॉमस एडिसन स्टूडियो गए थे जहां उन्होंने इसे रिकॉर्ड किया था. (फोटो: Twitter/@HistoricPhotos2)

05 भारतीय फिल्म में पहला किस: भारतीय फिल्मों में किसिंग सीन (First kiss in Indian cinema) की बात करें तो पहले किसिंग सीन को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन रहती है. कोई 'कर्मा' (Karma) फिल्म के सीन को पहला बताता है तो कोई मार्थंडा वर्मा (Marthanda Varma) को. असल में 1933 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म मार्थंड वर्मा के किसिंग सीन को भारतीय सिनेमा का पहला किसिंग सीन माना जाता है. इसमें एवीपी मेनन और पदमिनी नजर आए थे. फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार उसी साल आगे चलकर कर्मा नाम की हिन्दी फिल्म (First kissing scene in Bollywood) रिलीज हुई जिसमें देविका रानी और हिमांशु (Devika Rani and Himanshu Rai) का किसिंग था जिसे हिन्दी फिल्मों का पहला किसिंग सीन मानते हैं. (फोटो: Twitter/@Cine_vichaar)

06 ब्रिटनी स्पियर्स और मैडोना का किस: पॉप सिंगिंग की बात आए तो दुनिया की सबसे पॉपुलर पॉप सिंगरों की लिस्ट में मैडोना और ब्रिटनी स्पियर्स (Britney Spears Madonna Kiss) का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आता है. अब जब इतने पॉपुलर सेलेब्स एक दूसरे को खुलेआम चूमेंगे तो चर्चा होना लाजमी है. ऐसा ही कुछ हुआ था साल 2003 में. एमटीवी वीडियो म्यूजिक अवॉर्ड में दोनों एक साथ स्टेज पर परफॉर्म कर रही थीं जब अचानक दोनों ने किस कर लिया था. (फोटो: Twitter/@PopBase)

07 दुनिया का सबसे लंबा किस: गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे लंबा किस (Longest kiss in the world) थाइलैंड के पति-पत्नी Ekkachai Tiranarat और Laksana Tiranarat के नाम है. दोनों ने लगातार 58 घंटे, 35 मिनट और 58 सेकेंड तक किस कर के इस रिकॉर्ड को साल 2013 में अपने नाम किया था. (फोटो: Twitter/@ajaychauhan41)