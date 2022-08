दुनिया की सबसे बड़ी मछली जो व्हेल भी है और शार्क भी! 150 साल तक रह सकती है जिंदा, होते हैं 3000 दांत

व्हेल शार्क के नाम में सिर्फ व्हेल जुड़ा हुआ है. मगर ये व्हेल (Whale sharks are not whale) नहीं हैं, ये शार्क की ही एक नस्ल है. आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मछली (largest fish in the ocean) होती है और इसी वजह से इसे व्हेल शार्क कहा जाता है. ये 40 फीट तक लंबी और 21 टन वजनी हो सकती हैं.