अरबों रुपये का है एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री का मार्केट! क्या आप जानते हैं इससे जुड़ी ये 10 चौंकाने वाली बातें

दुनिया की पहली एडल्ट फिल्म (first adult movie) 'Le Coucher de la Mariée' (Bedtime for the bride) थी जो साल 1896 में रिलीज हुई थी. फिल्म लगभग 7 मिनट की थी. इसे अल्बर्ट कर्चनर ने बनाया था जो उस वक्त धार्मिक फिल्में भी बनाया करते थे. (फोटो: Youtube/A Little Less Stupid)