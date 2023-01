कुंवारी लड़कियां बन सकती हैं मां, बिन शादी बना सकते हैं शारीरिक संबंध; जानिए ऐसे देशों के बारे में...

प्रेम संबंध और शादी से पहले फिजिकल रिलेशन (Physical relation before marriage) बनाना आज भी कई देशों में पाप की तरह देखा जाता है. इराक, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और कई अरब देशों में तो इसको लेकर इतने सख्त नियम हैं कि इसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी. इंडोनेशिया में तो हाल ही में ये नियम बनाया गया था कि शादी से पहले ऐसे संबंधों को कानूनन अपराध माना जाएगा. पर दुनिया के कई ऐसे देश भी हैं जो इन मामलों में काफी उदारवादी सोच रखते हैं. यहां शादी से पहले, प्रेम संबंध, लिव-इन रिलेशनशिप में रहना या फिर बिना शादी के मां (births outside of marriage) बनना अपराध नहीं है. Pew Research Center की साल 2018 की रिपोर्ट से जानकारी ली गई है. रिसर्च सेंटर ने 40 देशों के लोगों से सवाल किया कि अविवाहित लोगों के बीच शारीरिक संबंध बनाना नैतिक है, अनैतिकता है या फिर ये नैतिकता का मामला ही नहीं है. लोगों ने इसके बारे में खुलकर अपनी राय रखी. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)