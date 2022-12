Loneliest House in the World: इंसानों से दूर वीरान आइलैंड पर बना है ये घर; जानिए किसने बनवाया और क्यों!

भारत-चीन जैसे देशों की आबादी देखकर आपको लगेगा कि दुनिया के सारे लोग यहीं रहते हैं. वर्ल्डओमीटर्स वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है. इसका मतलब ये हुआ कि भारत में शायद कोई ऐसा इलाका होगा जहां इक्का-दुक्का लोग रहते होंगे. हर ओर आपको अपार्टमेंट, घर, इमारतें, झोपड़ियां, कच्चे मकान आदि दिख जाएंगे पर दुनिया में एक ऐसा आइलैंड (Island with 1 house) भी है जहां सिर्फ एक ही मकान है और दूर-दूर तक कोई और इंसान नहीं रहता है. ये आइलैंड आइसलैंड में मौजूद है और जिस घर की हम बात कर रहे हैं उसे दुनिया का सबसे ज्यादा एकांत में मौजूद घर (Loneliest House in the World) कहा जाता है. (फोटो: Instagram/h0rdur)