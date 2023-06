Home / Photo Gallery / ajab-gajab / meaning of lines on roads types of roads in india road safety tips sadak par bani line ka ...

सड़क पर क्यों होती हैं सफेद-पीली धारियां, बीच की पट्टियों का क्या है मतलब? आपकी सुरक्षा के लिए हैं जरूरी

आज हम आपको सड़क पर बनी धारियों (Types of lines on road for Road Safety) के जरिए रोड सेफ्टी की अहम जानकारी देंगे, जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा. भारत में प्रमुख रूप से आपको ये पांच तरह की लाइनें रोड (Types of roads in India) पर नजर आएंगी.

01 सड़क पर चलते वक्त आप ट्रैफिक के नियमों का तो पालन करते ही हैं, पर क्या आप रास्ते पर बनी धारियों को देखकर उसके अनुसार अपनी गाड़ियां चलाते हैं? ये धारियां बेहद आवश्यक होती हैं और हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाई जाती हैं. आज हम आपको इन धारियों (Types of lines on road for Road Safety) के जरिए रोड सेफ्टी की अहम जानकारी देंगे, जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा. भारत में प्रमुख रूप से आपको ये पांच तरह की लाइनें रोड (Types of roads in India) पर नजर आएंगी. (फोटो: Canva)

02 सफेद पट्टियां- कई सड़कों पर सफेद रंग की पट्टियां (Broken white lines on road) बनी होती हैं जो ये दर्शाती हैं कि उन सड़कों पर ओवरटेक किया जा सकता है, बीच में यू-टर्न भी लिया जा सकता है और लेन को भी बदला जा सकता है. बस ऐसा करते वक्त आगे-पीछे ध्यान से देखने की जरूरत है. (फोटो: Canva)

03 सफेद लाइन- कई सड़कों पर टूटी हुई सफेद पट्टियां नहीं, एक सीधी सफेद (Continuous White Line) लाइन दूर तक बनी होती है. इन सड़कों पर ना ही लेन बदला जा सकता है, ना ही यू-टर्न लिया जा सकता है और ना ही ओवरटेक किया जा सकता है. जिस भी लेन में आप चल रहे हैं, उसी में सीधे चलते रहना पड़ता है. लेन तभी बदला जा सकता है, जब किसी हादसे से बचना हो या फिर मुड़ना हो. ऐसी सड़कें आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होती हैं जहां एक्सिडेंट का खतरा ज्यादा होता है. (फोटो: Canva)

04 पीली लाइन- कई सड़कों पर सीधी पीले रंग की लाइनें (Continuous Yellow Line) भी होती हैं जो निरंतर सड़क पर बनी होती हैं. इस तरह की सड़कों पर ओवरटेकिंग की जा सकती है, पर सिर्फ अपनी ही साइड पर रहते हुए. लाइन पार कर दूसरी लेन में जाने की इजाजत नहीं होती है. ऐसा उन सड़कों पर होता है जहां आमतौर पर लो विजिबिलिटी होती है. (फोटो: Canva)

05 दो पीली लाइनें- कुछ सड़कों पर हादसे अक्सर होते रहते हैं और वहां अगर ओवरटेक किया तो लोगों की जान जा सकती है. ऐसी सड़कों पर दो पीली लाइनें (Double Continuous Yellow Line) बनी होती हैं. ये सारी ही लकीरों से ज्यादा सख्त नियम वाली है. इसमें ओवरटेक करना, लेन बदलना, यू-टर्न लेना सख्त मना है. अपनी लेन में रहते हुए भी ओवरटेक नहीं किया जा सकता. (फोटो: Canva)