कोई पहनता है पीला हेलमेट तो किसी के सिर पर होता है सफेद! आखिर अलग-अलग रंगों की क्यों पड़ती है जरूरत?

आपने अक्सर कई जगहों पर लोगों को रंगीन हेलमेट (Colour helmet meaning) या फिर हार्ड हैट (Hard Hat colour meaning) पहने देखा होगा. ये तो तय है कि इन्हें सुरक्षा के नजरिए से पहना जाता है जिससे सिर बचा रहे और उसपर कोई चीज ना गिरे या उसे चोट ना पहुंचे. पर इनके रंग अलग-अलग क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ इस कारण से कि कर्मचारियों को अलग लुक देने के लिए या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आज हम आपको बताएंगे हार्ड हैट (Why workers wear hard hat) के रंगों का अर्थ और ये भी कि अलग-अलग रंगों की कब पड़ती है जरूरत. यहां एक बात जान लेना जरूरी है कि 1930 के दशक में जब अमेरिका में बड़े स्तर पर इमारतों का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, उसी वक्त रंगीन हेलमेट का चलन भी शुरू हुआ. ये हेलमेट (Why safety helmets have colours) कंस्ट्रक्शन साइट के लिए ही बनाए जाते हैं. अब इन्हें फैक्ट्रियों में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है. आम लोगों के लिए इन रंगों को जान लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद हैं या आपके अपार्टमेंट में कोई मरम्मत का काम चल रहा हो और आप के घर की लाइट चली जाए तो आप दूर से ही देखकर पता लगा सकते हैं कि सारे कर्मियों में से आपको किस्से संपर्क करना है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)