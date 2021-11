रोजाना सैकड़ों मारने के बावजूद घर से क्यों खत्म नहीं होते मच्छर? होश उड़ा देंगे Mosquitoes के 10 Facts

आपको नाना पाटेकर का मच्छर से जुड़ा फेमस डायलॉग तो याद ही होगा. रोजमर्रा की जिंदगी में मच्छरों से हमेशा ही हमारा पाला पड़ता है. रात को सोते वक्त जहां मच्छरों की भिनभिनाहट हमें परेशान करती है वहीं मच्छरों से होने वाली बीमारियां (Diseases caused due to Mosquitoes) इंसान की जान भी ले लेती हैं. इसका एक उदाहरण इन दिनों देखने को मिल रहा है. भारत में डेंगू (Dengue cases in India) अपने चरम पर है. हर दिन डेंगू के केस सामने आ रहे हैं और लोगों की मरने की भी खबर आ रही है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं मच्छरों से जुड़े 10 हैरान करने वाले तथ्य (10 facts about mosquitoes).