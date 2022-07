नरक से कम नहीं हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जेल! कहीं रहते हैं 'नरभक्षी' तो कहीं कैदियों पर बरसाते हैं कोड़े

आपने फिल्मों में जेल देखा होगा और हमेशा सोचा होगा कि जेल में भी कोई कालिया या जय-वीरू होंगे जो बाहर निकलकर अपना झंडा गाड़ेंगे और उनपर फिल्में बनेंगी. दरअसल, जेल हकीकत में बिल्कुल भी वैसे नहीं होते. दीवारों के भीतर का सच इतना भयानक है कि जो भी उसके बारे में सुनेगा, उसकी रूह कांप जाएगी. आज हम आपको दुनिया के उन खतरनाक जेलों (Most dangerous Prisons in the world) के बारे में बताएंगे जिनको जानकर आपकी रूह कांप जाएगी. ये तमाम जेल विदेशों के हैं और ये कहीं से भी, नरक (Worst jails in the world) से कम नहीं हैं.