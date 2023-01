Ganga Vilas नहीं, ये हैं दुनिया के सबसे महंगे क्रूज़, करोड़ों में है कीमत, लगता है 12 से 123 दिनों का वक्त

दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज (World's longest river cruise) 'गंगा विलास' (MV Ganga Vilas Cruise) अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाला है. नदी पर सबसे ज्यादा दूरी तक चलने वाला ये क्रूज है और पीएम मोदी 13 जनवरी को वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाने वाले गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन करेंगे. पर क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया का एकलौता क्रूज नहीं है. क्रूज काफी पुराना कॉन्सेप्ट है और कई की कीमत तो इतनी ज्यादा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते. गंगा क्रूज से सफर करने के लिए पर्यटकों को 25 से 50 हजार रुपये प्रति दिन का किराया देना होगा. इस लिहाज से वाराणसी से डिब्रूगढ़ के सफर के लिए करीब 12 लाख रुपये का खर्च होगा. पर दुनिया के सबसे महंगे क्रूज (Most Expensive Cruises in the World) का खर्च इससे भी कहीं ज्यादा है. आज हम आपको ऐसे ही कुछ क्रूज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम विश्व प्रसिद्ध है. (फोटो: ANI और Canva)