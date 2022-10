लाश को खाने से लेकर साथ फोटो खिंचवाने तक! ये हैं मानव इतिहास की मौत से जुड़ी सबसे विचित्र मान्यताएं

कहते हैं कि इंसान का जन्म लेना जिस तरह एक सत्य है वैसे ही मौत भी एक कटु सच्चाई है जिसे ना ही कोई बदल सकता है और ना कोई टाल सकता है. आज के वक्त में मरने के बाद आमतौर पर लोगों को दफनाया जाता है या फिर जलाया जाता है. दुनिया के कई आदिवासी इलाकों में लोग अपनी पुरानी मान्यताओं का ही पालन करते हैं. मगर मानव इतिहास में अंतिम संस्कार के कई इतने खौफनाक तरीके भी थे जिसके बारे में जानकर किसी की भी रूह कांप सकती है. आज हम आपको ऐसे ही 5 परंपराओं (5 weird funeral traditions around the world) के बारे में बताने जा रहे हैं जो इंसान के इतिहास (Death Rituals in Human History) का डरावना सच है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)