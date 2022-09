पायलट ने खोला प्लेन में आराम से यात्रा करने का राज, बताई वो 3 चीजें जिनके बिना नहीं करना चाहिए ट्रैवल

प्लेन में यात्रा करने का अनुभव हर किसी का अलग-अलग होता है मगर जो लोग पहली बार प्लेन से सफर करते हैं, उनके लिए ये पूरा अनुभव काफी रोमांचक होता है. हालांकि, प्लेन पर यात्रा करना ट्रेन जैसा नहीं है. ज्यादा ऊंचाई पर जाने से कान बंद होने लगते हैं और शरीर में भी काफी अन्य बदलाव आते हैं. ऐसे में इन समस्याओं से बचने के लिए पायलट्स ने 3 ऐसी चीजें (pilots keep 3 things in flight) बताई हैं जो उनकी यात्रा को आसान करती हैं और आराम से ट्रैवल (3 mandatory things during flight travel) करने में मदद करती हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)