60 साल का दिखता है ये व्यक्ति, असल उम्र जानकर उड़ जाते हैं लोगों के होश! युवतियों का भी आ जाता है दिल

पोलैंड के वॉरसॉ (Warsaw, Poland) में रहने वाले पॉवेल लैडजिआक (Pawel Ladziak) की उम्र द सन वेबसाइट की साल 2017 की एक रिपोर्ट में 35 साल बताई गई है. इस हिसाब से वो आज के वक्त में 40 साल के हैं मगर लोग उन्हें 60 साल का व्यक्ति (Man looks 60 years old actually 40 years) मान लेते हैं. हैरानी की बात ये है कि उन्हें इस बात से जरा भी बुरा नहीं लगता. उन्होंने खुद से ही ये लुक अपने लिए बनाया है. (फोटो: Facebook/Pawel Ladziak)