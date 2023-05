Home / Photo Gallery / ajab-gajab / poorest country in the world burundi jogging ban sabse gareeb desh burundi mein jogging ba ...

दुनिया का सबसे गरीब देश, हर तीन में एक व्यक्ति है बेरोजगार! यहां जॉगिंग करने वालों को हो जाती है जेल!

आज हम आपको दुनिया के सबसे गरीब देश (Poorest country in the world) से जुड़ी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपको चौंका देंगी. सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि इस देश में जॉगिंग (Why Jogging Ban in Burundi) करने पर प्रतिबंध लगा है. जो भी जॉगिंग करेगा, उसे जेल जाना पड़ेगा.

01 भारत में जब आम गरीबों को सड़क पर भीख मांगते, या ट्रेनों के बगल में झुग्गी-झोपड़ियां बनाए हुए देखते होंगे तो आपकी उनकी स्थिति पर दया आती होगी. पर इसके बावजूद भारत खुद को आर्थित तौर पर सशक्त बनाने की राह पर है और हमारा देश कई मजबूत अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर कर रहा है. मगर सोचिए कि जो देश दुनिया का सबसे गरीब देश (Poorest country in the world) होगा, उसकी क्या हालत होगी! आज हम आपको दुनिया के सबसे गरीब देश से जुड़ी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपको चौंका देंगी. (फोटो: Canva)

02 अफ्रीका का छोटा सा देश बुरुंडी (Burundi poorest country) दुनिया का सबसे गरीब देश है. यूट्यूब चैनल रूही सेनेट ने इस देश से जुड़ा एक वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट किया था जिसमें बताया गया कि इस देश की आबादी करीब 1.2 करोड़ है. पर यहां के लोगों की सालाना आमदनी 180 डॉलर प्रति वर्ष, यानी 14 हजार रुपये प्रति साल है. (फोटो: Canva)

03 रूही सेनेट के वीडियो के अनुसार देश इतना गरीब है कि यहां हर 3 में से एक व्यक्ति बेरोजगार है और लोगों के पास घर चलाने के लिए पर्याप्त पैसे या संसाधन ही नही हैं. (फोटो: Canva)

04 इस देश में जॉगिंग बैन है. जी हां, बुरुंडी में जॉगिंग करना बैन कर दिया गया है. दरअसल, ये देश साल 2005 तक आंतरिक कलह और युद्ध से ग्रसित था. लोग देश के हालात और बंदिशों से इतने दुखी थे कि समूह में जॉगिंग करने निकल जाया करते थे और पास के पहाड़ तक जॉगिंग करते थे. वहां के राष्ट्रपति पियरे नकरुंजीजा को लगा कि शायद ये लोगों की साजिश है और वो सरकार के खिलाफ हिंसा करने के फिराक में हैं. बीबीसी के अनुसार बस इसी कारण से यहां साल 2014 में जॉगिंक को बैन कर दिया गया. (फोटो: Canva)

05 बुरुंडी में भले ही भुखमरी और अस्थिरता हो, पर इस देश में कई खूबसूरत और प्राकृतिक चीजें भी हैं. यहां दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और गहरा ताजे पानी का तालाब है. इसका नाम Lake Tanganyika है. (फोटो: Canva)

06 इस देश में कई आदमखोर मगरमच्छ भी हैं. एंजॉय ट्रैवल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार यहां एक बड़ा नील नदी का मगरमच्छ है. दावा किया जाता है कि ये आदमखोर है और इसने 300 से ज्यादा लोगों की जान ली है. (फोटो: Canva)