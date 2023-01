Republic Day 2023 से पहले जानें जल, थल और नभ सेना के सैल्यूट में क्यों है फर्क! हाथ की पोजीशन में है ये अंतर

साल शुरू होते ही भारत गणतंत्र दिवस (Republic Day 2023) के जश्न में डूबने लगता है. दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्यों के स्तर पर भी गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लोग जुट जाते हैं. इस दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड को टीवी पर देखना किसे नहीं पसंद होगा. इस परेड में भारत के वीर जवान और उनका शौर्य देखने को मिलता है. पर आपने एक और चीज परेड में गौर की होगी. वो हैं परेड के दौरान नजर आने वाले आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान जो देश के राष्ट्रपति और चीफ गेस्ट को सैल्यूट करते हुए आगे बढ़ते हैं. उन सभी जवानों के सैल्यूट (Difference in Salute of Army, Navy and Airforce) करने के तरीके में फर्क होता है. क्या आपने कभी ये गौर किया है, और अगर किया है तो कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है? चलिए आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं.