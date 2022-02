Russia-Ukraine War के बीच जानकारों ने बताए न्यूक्लियर हमले से बचने के तरीके, आम लोगों के लिए जानना जरूरी

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (Centers for Disease Control and Prevention) ने हाल ही में आम लोगों के लिए बताया है कि वो न्यूक्लियर हमले से कैसे खुद को सुरक्षित कर सकते हैं. एजेंसी ने बताया कि अगर किसी भी देश में न्यूक्लियर हमला (how to escape nuclear attack?) होता है तो ये भयानक रूप ले सकता है और लोगों के पास सुरक्षा के लिए कदम उठाने का कम समय बचेगा.