रूस का वीरान गांव जो इंसानों का नहीं, पोलर बियर का बन चुका है घर! शख्स ने खींची चौंकाने वाली Photos

धरती पर भले ही इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है मगर आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहां इंसान (Places on earth where humans don't live) या तो ना के बराबर रहते हैं, या फिर रहते ही नहीं हैं. जिन जगहों पर इंसान नहीं हैं वहां प्रकृति का असली रंग देखने को मिलता है. दूसरे जीव-जनतु इन जगहों पर अपना घर भी बना चुके हैं. हाल ही में ऐसी ही एक जगह देखने को मिली रूस में. यहां एक ऐसा गांव (Russian village where polar bears live) है जहां से इंसान जा चुके हैं, सिर्फ पोलर बियर रहते हैं. (सभी फोटोज: Instagram/@master.blaster)