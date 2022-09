धरती के बाहर उड़ रहा है कचरा, शनि ग्रह के छल्लों में मौजूद है पानी! सौर मंडल से जुड़े ये फैक्ट कर देंगे हैरान

सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो वो कितना (How big is our solar system) बड़ा है? वैज्ञानिक दावा करते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का व्यास 19 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट (1 Astronomical Unit) धरती से सूर्य की दूरी है. तो इसके अनुसार हमारे सौर मंडल का व्यास करीब 1.8 अरब मील है. मगर ये भी सिर्फ अंदाजा है क्योंकि सोलर सिस्टम इससे भी बहुत बड़ा है. नासा ने सौर मंडल के आकार को समझाते हुए बताया था कि वॉएज-1 (Voyager 1) नाम का स्पेसक्राफ्ट साल 1977 में धरती से उड़ा था और साल 2012 में वो पहले मैनमेड उपकरण बना जो इंटरस्टेलर स्पेस (Interstellar Space) में चला गया. यानी वो जगह जो सूर्य की पहुंच से परे है. सायटेक डेली वेबसाइट के अनुसार प्लूटो के भी आगे. ये यान इतनी दूर पहुंच चुका है मगर उसके बावजूद इसे करीब 14000 साल लगेंगे सोलर सिस्टम से बाहर जाने में. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)