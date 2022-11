True Indian Spy Stories: शाहरुख का 'पठान' नहीं, भारत के ये जासूस हैं असल हीरो! कारनामे जानकर हो जाएंगे दंग

शाहरुख खान, बॉलीवुड के सबसे फेमस सुपरस्टार्स में से एक, आज अपना जन्मदिन (Shahrukh Khan birthday) मना रहे हैं. इस मौके पर सोशल मीडिया पर उनके फैंस उन्हें शुभ संदेश भेज रहे हैं. आज ही उनकी आने वाली फिल्म 'पठान' (Shahrukh Khan Pathaan teaser) का टीजर जारी कर दिया गया है जिसमें वो भारतीय जासूस (Pathaan Indian Spy agent) का किरदार निभाते नजर आएंगे. वैसे बॉलीवुड में जासूसों या एजेंट्स पर कई कमाल की फिल्में बन चुकी हैं और टीजर को देखकर तो यही लग रहा है कि इस फिल्म में शाहरुख, दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और जॉन अब्राहिम (John Abraham) भी धमाल मचाएंगे! पर आपको क्या लगता है कि ये रील लाइफ किरदार, रियल लाइफ जासूसों (Real life Indian Spy) की बराबरी कर पाएंगे! कभी नहीं, क्योंकि असल जिंदगी में उनके पास रीटेक करने का मौका नहीं होता है. आज हम आपको भारत के उन 6 जासूसों (6 Indian agents who went to Pakistan) के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कारनामों से सभी को चौंका दिया, हालांकि, वो अपनी ज्यादातर जिंदगी अंडरकवर होकर ही रहे. ऐसे में इस लेख में दी गई तमाम जानकारियां मीडिया रिपोर्ट्स और सुरक्षा विशेषज्ञों से मिली जानकारी के ही आधार पर हैं. (फोटो: Twitter)