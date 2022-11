Shraddha Murder Case की तरह खौफनाक हैं ये मामले; किसी ने इंसान के किए टुकड़े, किसी ने घर को बनाया कब्रिस्तान!

दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस (Shraddha Murder Case) के बारे में जो कोई भी सुन रहा है, उसकी रूह कांप जा रही है. आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Amin Poonawalla) ने अपनी प्रेमिका और लिव-इन पार्टनर श्रद्धा को मौत के घाट उतारा और फिर उसके 35 टुकड़े कर के दिल्ली (Delhi Murder Case) के अलग-अलग हिस्सों में फेंक दिया. अपराधी ने शरीर के टुकड़ों को रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल किया था. भारत में हत्या के कई मामले सामने आ चुके हैं जो बेहद निर्मम (Most brutal murders in the world) रहे हैं मगर ये उन सबसे अलग और दिल दहला देने वाला है. इस तरह के मामले दुनिया के अन्य हिस्सों में भी पहले हुए जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. ये हैं दुनिया के 5 सबसे खौफनाक हत्या (5 most gruesome murders) के मामले. (फोटो: Canva और न्यूज18 हिन्दी से)