किसी की पैंट में था सांप तो कोई थैली में ले जा रहा था 5000 जोंक! तस्करी से जुड़े ये 5 मामले हिलाकर रख देंगे

ये सुनकर ही किसी के भी होश उड़ जाएंगे कि कोई तस्करी के लिए पैंट में सांप (Snakes in pant for smuggling) तक भरने को तैयार हो जाता है. इसी साल फरवरी में अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर पर जोज़ मैनुएल पेरेज़ (Jose Manuel Perez) नाम एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जो कार के जरिए अमेरिका में प्रवेश कर रहा था. जब उसकी जांच हुई तो सुरक्षा विभाग को उसकी पैंट के अंदर से करीब 60 छिपकलियां और सांप (man smuggle reptiles in pants) मिले. कई जानवर तो पाउच में उसके प्राइवेट पार्ट के बिल्कुल नजदीक मौजूद थे. इस चक्कर में उनकी दम घुटने से मौत हो गई. जोज़ को गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि उसने करीब 1700 जानवरों की तस्करी, मेक्सिको और हॉगकॉग से अमेरिका में की है. (प्रतीकात्मक फोटो: r/Warframe/Reddit)