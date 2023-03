जिन चीजों का आज औरतें करती हैं इस्तेमाल, पुरुषों के लिए हुआ था उनका आविष्कार, चौथी वस्तु है सबसे शॉकिंग!

फैक्ट्रियों में हर रोज कई ऐसे सामान बनाए जाते हैं जो इंसानों के जीवन को आसान बनाते हैं. इन सामानों के लिए कंपनियां टार्गेट ऑडियंस चुनती है जो उम्र, शौक, जगह के अनुसार बंटे हो सकते हैं पर उससे पहले जनता के जेंडर को देखकर सामान बनाया जाता है, यानी पुरुषों के इस्तेमाल करने वाले सामान और महिलाओं के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुएं. हर सामान का इस्तेमाल दोनों वर्गों के लिए अलग-अलग बनता है पर आप एक बात नहीं जानते होंगे कि कुछ सामान पुरुषों के लिए बनते थे जिन्हें औरतें इस्तेमाल करने लगी थीं वहीं कुछ सामानों को पुरुष इस्तेमाल करते हैं मगर वो महिलाओं के लिए बनाई गई थीं. आज हम आपको ऐसी ही 8 वस्तुओं (8 things used by women made for men) के बारे में बताने जा रहे हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)