सबसे लंबी नाक से लेकर सबसे लंबे लिंग तक, इंसानी शरीर से जुड़े 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सभी को कर दिया हैरान!

सबसे ज्यादा उंगलियों का रिकॉर्ड

Most Fingers and Toes: ये रिकॉर्ड भी एक भारतीय के नाम ही दर्ज है. भारत में हिम्मतनगर के रहने वाले देवेंद्र सुथार (Devendra Suthar) के शरीर पर सबसे ज्यादा उंगलियां (Man with Most Fingers and Toes in the World) हैं. देवेंद्र के हाथ और पैर में 14 उंगलियां हैं यानी कुल मिलाकर उनके शरीर पर 28 उंगलियां हैं. (फोटो: Guinness World Records)