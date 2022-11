Top 10 Currencies of the World: रुपये के मुकाबले बहुत मजबूत हैं ये मुद्राएं, सबसे नीचे है अमेरिकी डॉलर!

दुनिया सिर्फ एक चीज से चलती है, वो धन-दौलत और उसके कमाने के लिए हर व्यक्ति मेहनत करता है. पर क्या आप जानते हैं कि हर देश के व्यक्ति द्वारा कमाए गए धन की कीमत अलग-अलग होती है. जो भारत में लखपति होगा, जरूरी नहीं कि वो अमेरिका में भी उतने ही पैसे कमाने के बाद लखपति रहे और इंडोनेशिया या मालदीव जैसे देश में तो उसकी आमदनी काफी बढ़ जाएगी. दुनियाभर में आमतौर पर मुद्राओं का आंकलन अमेरिकी डॉलर के हिसाब से किया जाता है. तो क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिकी डॉलर 'दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा' (Most powerful currencies of the World) है? नहीं, ऐसा कहना गलत होगा. दुनिया में कई ऐसी मुद्राएं हैं जो डॉलर के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हैं. आज हम आपको दुनिया की 10 सबसे ताकतवर मुद्राओं (Top 10 currencies of the World) के बारे में बताने जा रहे हैं. खबर में दी हुई कीमत गूगल के अनुसार लेटेस्ट है. (फोटो: Canva)