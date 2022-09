ये हैं सऊदी अरब के 10 सबसे अय्याश राजा, किसी की 30 पत्नियां तो कोई है 100 बच्चों का पिता!

सऊदी अरब (Saudi Arabia king family tree) में सालों पहले देश को एकजुट रखने का सबसे आसान तरीका शादियों को माना जाता था. दरअसल, जब भी कोई दुश्मन किसी राजा के ऊपर अटैक करता है, तब वो उस राज्य की बेटी से शादी कर लेता. ऐसे में देश या राज्य के अंदर गृहयुद्ध का डर काफी हद तक कम हो जाता है, लेकिन शांति बनाए रखने के चक्कर में राजाओं की कई शादियां हो जाती थीं और फिर उनके कई बच्चे भी हो जाते थे. इनमें से कुछ राजाओं ने तो मनमर्जी से खूब शादियां कीं और बच्चे भी पैदा किए. आज हम आपको सऊदी अरब (Saudi Arabia kings with most wives and kids) के कुछ ऐसे ही अय्याश राजाओं के बारे में बताने जा रहे हैं. (फोटो: Wikipedia)