बॉस शेर तो कर्मी गधे! डिजाइनर ने बताया ऑफिस में किन जानवरों की प्रवृत्ति के होते हैं लोग, वायरल हो रही फोटोज

प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोग किन मुश्किलों का सामना कर नौकरी करते हैं, वो खुद जानते हैं. कभी बॉस की डांट, कभी काम का प्रेशर तो कभी कुछ और, यहां आपको कई ऐसी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं जो इंसान के अंदर झुंझलाहट पैदा कर देती हैं. उसके ऊपर से अगर सहकर्मी ही अच्छे ना हों तो नौकरी का अनुभव और बुरा हो जाता है. कंपनियों में कई तरह के कर्मचारी (Employees like animals viral photos) काम करते हैं. कोई स्वभाव से दोस्ताना रवैया रखता है, कोई बॉस (Types of employees in office) का चमचा होता है तो कोई इतना चालाक कि वो दूसरों से अपना काम करवा लेता है. इन लोगों की प्रवृत्ति कहीं न कहीं जानवरों से भी मिलती है. जिस तरह इंसानों ने जानवरों के स्वभाव को तय कर दिया है, उसी प्रकार उनके अपने स्वभाव भी होते हैं जिसे हाल ही में एक वायरल हो रहे पोस्ट में शेयर किया गया है. (फोटो: Jafar Bdran via Linkedin/Shantanu Gaurav)