कहीं घर से बाहर जूते फेंकती हैं औरतें तो कहीं छुपाए जाते हैं झाड़ू! ये हैं Christmas की अजीबोगरीब मान्यताएं

पूरी दुनिया में आज क्रिसमस (Christmas) का त्योहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है. हर तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं और प्रभु यीशु (Jesus Christ) के जन्म के उत्सव डूबे हुए हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अलग-अलग देशों में क्रिसमस अलग-अलग ढंग से मनाया जाता है. हर देश की अपनी कुछ मान्यताएं (Christmas Traditions Around the World) हैं जो लोगों को बेहद विचित्र (Weird Traditions of Christmas) लग सकती हैं मगर ये मान्यताएं पिछले काफी वक्त से लोग मानते आ रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं दुनिया की कुछ प्रमुख मान्यताएं.