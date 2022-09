बेटी से शादी कर सकता है पिता, यात्रा के लिए पत्नी को लेनी पड़ती है पति से इजाजत! ये हैं Iran के विचित्र कानून

इन दिनों ईरान सुर्खियों में है. यहां एक 22 साल की ईरानी महिला (Iran woman death) की मौत के बाद महिलाएं अपने हिजाब को जला (Women burning Hijab in Iran) रही हैं और अपने बालों को काट दे रही हैं. दरअसल, माहसा अमीनी (Mahsa Amini) नाम की महिला को तेहरान से पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने हिजाब ठीक से नहीं पहना था और उसके बाल दिखाई दे रहे थे. इसके बाद चश्मदीदों का दावा है कि पुलिस ने उसे अपनी वैन में लेजाकर खूब पीटा और उसका सिर वैन से भिड़ा दिया जिससे वो कोमा में चली गई और 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई. ईरान में महिलाओं के खिलाफ कई कानून (Strange laws for women in Iran) बेहद कठोर हैं जिसको लेकर उन्हें अक्सर प्रताड़ना झेलनी पड़ती है. आज हम आपको ईरान में महिलाओं (Weird laws of Iran for women) से जुड़े ऐसे ही कानूनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद विचित्र हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)