'किल' से लेकर 'हेल' तक, ये हैं दुनिया की सबसे विचित्र नाम वाली जगहें! सुनकर ही आ जाएगी हंसी

महान लेखक और नाटककार विलियम शेक्सपीयर ने कहा था- "नाम में क्या रखा है!" पर सच तो ये है कि नाम ही इंसान की पहचान होती है और उसे सुनकर दूसरे उस व्यक्ति के बारे में अंदाजे लगाने लगते हैं. अगर नाम अटपटे हों तो लोगों को शर्मिंदा भी होना पड़ता है. ऐसा ही दुनिया की कई जगहों (Weird names of places in the world) के साथ भी है. दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जिनके नाम इतने विचित्र (strange place names from around the world) हैं कि वहां रहने वाले लोग भी उन नामों के कारण शर्मिंदा हो जाते होंगे. आप जब इनके बारे में सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको हंसी आ जाएगी. कुछ नाम तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम यहां बता भी नहीं सकते.