किसी को पसंद थे बच्चों के खिलौने तो किसी को था मोटी महिलाओं से प्यार! राजाओं का विचित्र शौक जानकर चौंक जाएंगे

आपने राजा-महाराजाओं से जुड़े कई किस्से होंगे. किसी में उन्हें महान बताया जाता है तो किसी में कमजोर, किसी में निर्दयी तो किसी में दरियादिल मगर इन सारे ही किस्सों से अलग, कई किस्से ऐसे होते हैं जो उनके व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं और उनके जीवन का काला सच होते हैं. जब किस्से किसी इंसान की निजी जिंदगी से जुड़े हों तो सैंकड़ों सालों बाद ये बता पाना कि वो सब सच है या सिर्फ अफवाह, बहुत ही मुश्किल होता है. राजा-महाराजाओं से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं. आज हम कुछ विदेशी राजाओं (Weird obsession of Kings around the world) के जीवन से जुड़े ऐसे ही किस्सों के बारे में बताएंगे जिससे आपको मालूम चलेगा कि गुजरे जमाने के राजाओं के कैसे शौक थे और वो किस तरह की अजीबोगरीब हरकतें करते थे. (प्रतिकात्मक फोटो: Canva)