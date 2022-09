खाना पकाने वाली युवती से लेकर पत्नी के सुख देने वाली महिला तक! मर्दों ने रूममेट के लिए निकाले विचित्र विज्ञापन

इसी तरह सोशल साइट क्रेगलिस्ट पर कुछ वक्त पहले तक रूममेट के लिए एक अधेड़ व्यक्ति ने एड दिया था जो और भी ज्यादा अजीबोगरीब था. एक 53 साल के शख्स ने फीमेल रूममेट की मांग की मगर उसे ऐसी लड़की चाहिए थी जो रूममेट नहीं गर्लफ्रेंड या पत्नी (Man want wife like roommate) बनकर रहे और पत्नी जैसे सुख उसे दे. शख्स ने लिखा कि उसे ऐसी महिला चाहिए जो उसके साथ शॉपिंग पर जाए, किस करे, मसाज दे, खाना बनाए, शराब ना पिए, ड्रग्स ना ले, बच्चा या पेट ना हो. (फोटो: Craiglist via Mirror)