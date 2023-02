दूसरे पर पानी गिराना होता है गुडलक, हैपी बर्थडे कहने को मानते हैं अपशकुन! दुनिया में ऐसे भी हैं अंधविश्वास

दुनिया में जितने लोग हैं, उतनी ही मान्यताएं हैं. कब कोई मान्यता (weird traditions around the world) अंधविश्वास का रूप ले ले, कोई नहीं जानता. अंधविश्वास समाज का वो सच है जिसके बारे में लोग जानते तो हैं कि वो सिर्फ मन का वहम है, पर उसे खत्म नहीं करते. भारत के कई अंधविश्वासों के बारे में आप जरूर जानते होंगे मगर आज हम आपको दुनिया के अलग-अलग देशों (weird superstitions around the world) के बारे में बताने जा रहे हैं जहां की इन मन्यताओं के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)