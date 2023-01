नवजात बच्चों पर थूकते हैं लोग, माथे पर पोत देते हैं केक! ये 8 अजीबोगरीब मान्यताएं उड़ा देंगी होश

दुनिया के तमाम देशों में कई ऐसी मान्यताएं (Weird traditions around the world) हैं जो लोगों को हैरान करती हैं. बच्चों के जन्म से जुड़े भी कुछ ऐसे रिवाज हैं जो दुनिया के अन्य देशों में हैरान करते हैं. आज हम आपको 8 अनोखी मान्यताओं (8 Strange Birth Customs and Rituals) के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका पालन आज भी होता है. कहीं पर बच्चों और उनकी माओं को अकेले रखा जाता है तो कहीं बच्चों पर थूका जाता है. कहीं बच्चों के सिर पर केक लगाया जाता है. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)