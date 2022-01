New Year 2022: कहीं पहनते हैं लाल अंडरवियर तो कहीं तोड़ी जाती हैं प्लेट! जानें नए साल की अजीबोगरीब मान्यताएं

Weird Traditions on New Year: साल 2022 (New Year 2022) की शुरुआत हो चुकी है. नया साल, नई उम्मीदें और नए लक्ष्य लेकर आया है. पुराने लक्ष्यों को हासिल करने का एक और मौका लेकर आया है. पूरी दुनिया में नए साल की धूम है और लोग अपने सगे-संबंधियों के साथ जश्न मना रहे हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया के हर कोने में नया साल मनाने के अलग-अलग तरीके (New Year Traditions Around The World) हैं. आज हम आपको नए साल की अजीबोगरीब मान्यताओं (Weird Traditions) के बारे में बताने जा रहे हैं. (सभी तस्वीरें प्रतीकात्मक हैं)