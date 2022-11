'बटन', 'जैकेट' जैसे ये 10 अंग्रेजी शब्दों को हिन्दी में क्या कहते हैं? लोगों ने सोशल मीडिया पर दिए जवाब

हिन्दी बेहद लचीली भाषा है. ये खुद में कई विदेशी भाषाओं को उनके मूल स्वरूप में अपना लेती है और उन्हें अपने ही शब्दों की तरह सम्मान देती है. इसी वजह से हम हिन्दी में भी ट्रेन, बाल्टी, कार आदि जैसे शब्दों (English words used in Hindi) का उपयोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं. पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन अंग्रेजी शब्दों में हिन्दी में क्या कहते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोरा एक ऐसी साइट है जिसपर आम लोग अपने सवाले पूछते हैं और आम लोग ही उनके जवाब देते हैं. कई लोगों ने अलग-अलग अंग्रेजी शब्दों (Hindi translation of English words) का उल्लेख करते हुए उनके हिन्दी शब्द जानने की कोशिश की.