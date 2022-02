सिर्फ इंसान ही नहीं, अंतरिक्ष में जा चुके हैं ये 5 जानवर! बंदर से लेकर कुत्ते तक को मिला है मौका

स्पेस में जाने वाला दुनिया का सबसे पहला जानवर (First animal to go in space) एक कुत्ता था. यूं तो सोवियत संघ ने कई कुत्तों को स्पेस (Dog in space) में पहुंचाया है मगर उनमें से लाइका (Laika dog in space) नाम की डॉगी सबसे ज्यादा फेमस हुई. लाइका, मॉस्को में सड़क पर रहने वाली मॉन्ग्रेल प्रजाति की पपी थी जिसे कॉसमोनॉट बनाया गया था. माना गया कि लाइका सड़कों पर रह चुकी है इसलिए वो स्पेस में आसानी से एडजस्ट कर लेगी मगर उसकी कहानी बेहद दुखभरी है. लाइका को एक दिन के खाने और 7 दिन के ऑक्सीजन सप्लाई के साथ स्पेस में भेजा गया था. शुरुआती रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि वो 7 दिन तक जिंदा रही थी मगर सच तो ये है कि वो 5 घंटे में ही ओवरहीटिंग के कारण मर गई थी. वो स्पेस से कभी लौट ही नहीं पाई.