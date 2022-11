'XXX' का मतलब क्या होता है? एडल्ट फिल्मों के साथ क्यों होता है संबंध? लोगों ने लगाए अलग-अलग अंदाजे

सोशल मीडिया वेबसाइट कोरा (Quora) एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जनता के लिए है. इस प्लेटफॉर्म पर आम लोग अपने सवाल पूछते हैं आम लोग ही उसके उत्तर देते हैं. ऐसे में इस साइट पर दी गई कई जानकारियों के सही होने का दावा भी नहीं किया जा सकता. कुछ वक्त पहले इस साइट पर ये सवाल पूछा गया कि XXX (What is the meaning of XXX) का क्या मतलब होता है. इसके बाद लोगों ने अपनी समझ से कई जवाब दिए हैं. न्यूज18 हिन्दी इन जानकारियों के सही होने की पुष्टि नहीं करता है. (फोटो: Quora)