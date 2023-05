Home / Photo Gallery / ajab-gajab / why nail cutters have two knives why nail cutter have blades weird design knife in nail cu ...

नेल कटर में क्यों होता है अजीबोगरीब डिजाइन का चाकू, क्या होता है इसका काम? आखिरकार चल गया पता

आप नेल कटर तो इस्तेमाल करते ही होंगे. उसमें आपने दो चाकू देखे होंगे. एक तो साधारण सा छोटा चाकू (Why nail cutters have two blades) होता है पर दूसरा बेहद अजीबोगरीब डिजाइन (Why nail cutters have two knives) का होता है. आज हम आपको इनके इस्तेमाल के बारे में बताने जा रहे हैं.

01 नेल कटर का इस्तेमाल तो हफ्ते में एक बार आप जरूर करते होंगे. ये एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग ना चाहते हुए भी करना पड़ता है क्योंकि नाखून बड़े हो जाने के बाद उसमें मैल घुस जाता है और फिर वो हमारे पेट में जाने से हमें बीमार कर सकता है. नेल कटर का डिजाइन एक जैसा ही होता है. पर उसमें एक अजीब चीज होती है जिसके इस्तेमाल के बारे में कम ही लोग जानते हैं. लगभग हर नेल कटर में दो चाकू होते हैं. एक तो साधारण सा छोटा चाकू (Why nail cutters have two blades) होता है पर दूसरा बेहद अजीबोगरीब डिजाइन (Why nail cutters have two knives) का होता है. जिससे कुछ भी काट पाना लगभग नामुमकिन होता है. आज हम आपको इसी के इस्तेमाल के बारे में बताने जा रहे हैं.

02 नेल कटर का काम नाखून काटने के लिए होता है. तो फिर उसमें चाकू जैसे दो ब्लेड (why nail cutter have weird design knife) क्यों दिए जाते हैं. उसस नाखून तो नहीं कट सकते. आपने नेल कटर के हैंडल पर ढेरों उभरी हुई लाइनें देखी होंगी. वो लाइनें फाइलर का काम करती हैं. महिलाएं उससे अपने नाखून को सॉफ्ट बना सकती हैं और उसे शेप भी दे सकती हैं, पर उन्हें चाकू की क्या जरूरत पड़ती होगी?

03 नेल कटर में दो ब्लेड इसलिए जोड़े जाते हैं जिससे वो ज्यादा प्रयोग में आ सके और उसकी उपयोगिता भी बढ़ जाए. ऐसे में छोटा चाकू (Nail cutter blade use) दिया जाता है. इस चाकू से छोटी-मोटी कोई भी चीज काटने या छीलने में मदद मिलती है.

04 किसी पैकेट को फाड़ना हो या कोई डोरी काटनी हो तो ये चाकू काम आ जाता है. इस चाकू पर नाखून गड़ाने के निशान भी होते हैं जिससे उसे नेल कटर के अंदर खींचकर बाहर निकाला जा सके. साथ बहुत से लोग इस चाकू से नाखून के अंदर की गंदगी को साफ भी कर लेते हैं.

05 चलिए अब आपको बताते हैं कि अजीबोगरीब डिजाइन वाले चाकू का क्या काम होता है. दरअसल, ये चाकू नहीं, एक तरह का बॉटल ओपनर है. अगर आप कहीं बाहर हैं और आपके पास सिर्फ नेल कटर है, तो भी आप इसकी मदद से किसी बोतल का सील्ड ढक्कन या फिर कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोल सकते हैं. ढक्कन से इस चाकू के दोनों हिस्सों को फंसाया जाता है और हल्के से जोर से वो खुल जाता है.