Toothbrush में क्यों होते हैं 2 रंगों के ब्रिसल्स? डिजाइन के अलावा बेहद महत्वपूर्ण होता है काम

डेंटिस्ट्स हमेशा कहते हैं कि दांतों (dentists recommended toothbrush) की सेहत बरकरार रखने के लिए रोज दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए. इसके अलावा 6-6 महीने पर अपने ब्रश (how to use toothbrush properly) को बदल देना चाहिए. टूथब्रश हमारे लिए जितना जरूरी होता है, उतना ही ज्यादा उसे लोगों द्वारा निगलेक्ट किया जाता है. वो इसलिए कि लोग समझते ही नहीं कि एक अच्छे टूथब्रश का उपयोग करना कितना जरूरी है. बहुत से लोग तो टूथब्रश से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स (amazing facts about toothbrush) भी नहीं जानते हैं. जैसे क्या आप जानते हैं कि टूथब्रश के ब्रिसल्स अक्सर दो अलग-अलग रंगों (Why toothbrush bristles have 2 different colours) के क्यों होते हैं? (प्रतीकात्मक फोटो)