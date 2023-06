Home / Photo Gallery / ajab-gajab / why trees painted white why tree trunks paint white ped ko lal safed rang kyun karte hain

पेड़ पर क्यों कर देते हैं सफेद पेंट? सिर्फ दिखावा नहीं है वजह, जानें तनों को रंगने का वैज्ञानिक कारण

आपने अक्सर हाइवे या शहर की सड़कों के किनारे लगे पेड़ों को सफेद रंग (Why tree trunks paint white) से रंगे देखा होगा. भारत में बहुत से पेड़ों पर तो लाल और सफेद पेंट (Why trees are painted white) कर दिए जाते हैं. क्या आप इसका कारण जानते हैं?

01 जब भी आप सड़कों पर यात्रा करते होंगे, तो अगल-बगल पेड़ तो जरूर नजर आते होंगे. हाइवे या ग्रामीण इलाकों से गुजरने वाले पेड़ों पर तो ज्यादा पेड़ दिखाई देते हैं और ऐसी जगहों पर गाड़ी चलाने का आनंद भी दुगना हो जाता है. इन पेड़ों में एक आम बात होती है जिसको शायद ही आपने कभी नोटिस किया होगा. वो ये कि कई पेड़ों के ऊपर सफेंद पेंट (Why tree trunks paint white) कर दिए जाते हैं. भारत में बहुत से पेड़ों पर तो लाल और सफेद पेंट (Why trees are painted white) कर दिए जाते हैं. क्या आप पेड़ के तनों को सफेद रंग से रंगने का कारण जानते हैं? (फोटो: Canva)

02 आज हम आपको इसी कारण के बारे में बताने जा रहे हैं. 'टेस्ट ऑफ होम' और 'ओड़िसा पोस्ट' वेबसाइट की रिपोर्ट्स के अनुसार पेड़ के तनों को सिर्फ दिखावे और खूबसूरती के लिए नहीं पेंट किया जाता है, इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी होते हैं. (फोटो: Canva)

03 इनमें से सबसे बड़ा कारण है पेड़ों की सुरक्षा. अक्सर आपने ऐसे पेड़ देखे होंगे जिनके तने बीच से फटने लगते हैं. वो दो भागों में बंट जाते हैं. ये ठंड के दिनों में ज्यादा देखा जाता है. जब तापमान में बदलाव आता है, तब तने फटने लगते हैं. इसे अंग्रेजी में सन्सकैल्ड कहते हैं. (फोटो: Canva)

04 ठंड के दिनों में शाम से भोर तक तापमान काफी ठंडा होता है और दिन के समय धूप निकल आती है जिससे तापमान तेजी से बढ़ भी जाती है. बस इसी बदलते तापमान की वजह से पेड़ों के तने फटने लगते हैं. ऐसे में जब पेड़ के तनों पर सफेद पेंट लगा दिया जाता है तो वो हीट को सोखता नहीं है और तनों का तापमान अचानक से कम ज्यादा नहीं होता है, इस कारण से वो फटते नहीं हैं. घरों या रिहायशी इलाकों के पास लगे पेड़ों पर आप इस तरह का सफेद पेंट जरूर देखेंगे. (फोटो: Canva)

05 कई बार पेड़ों को रंग कर लोगों को सचेत किया जाता है कि ये पेड़ जंगल विभाग की निगरानी में है, और उसे काटने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. (फोटो: Canva)

06 इसके अलावा भारत में पेड़ों पर लाल और सफेद पेंट भी करते हैं. इस तरह पेड़ पर दीमक लगने से उसे बचाया जाता है क्योंकि समय के साथ पेड़ों में छोटे मुहाने बन जाते हैं जिससे दीमक अंदर घुस सकते हैं, इन पेंट से दीमकों को दूर रखा जाता है. (फोटो: Canva)