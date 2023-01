शमशान घाट क्यों नहीं जातीं औरतें? पार्थिव शरीर को क्यों नहीं देतीं दाग? जानिए आस्था से जुड़े सवालों के जवाब

जब बात धार्मिक आस्था की हो तो उसपर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए क्योंकि वो लोगों की परंपराओं से जुड़े होते हैं. दुनिया में बहुत सी चीजें सही गलत के दायरे में आती हैं पर आस्था को इस दायरे में लाना ठीक नहीं है क्योंकि ये लोगों की भावनाओं से जुड़ी होती हैं और भावनाएं ना ही गलत होती हैं और ना ही सही, वो इससे परे हैं. ऐसी ही एक आस्था सनातन धर्म में महिलाओं से जुड़ी है. आपने ये गौर किया होगा कि जब किसी का देहावसान हो जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए उसे शमशान घाट ले जाया जाता है. पर इस पूरी प्रक्रिया में पुरुष ही शामिल होते हैं. महिलाओं (Women in cremation ground) का शमशान घाट (Why women not allowed in Shamshan Ghat) जाना वर्जित होता है. इसके अलावा पार्थिव शरीर को सिर्फ पुरुष ही दाग देते हैं, महिलाएं (Why women can't light pyre) नहीं देतीं. आज हम आपको इन परंपराओं का प्रमुख कारण बताने जा रहे हैं. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)