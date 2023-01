किसी ने वीडियो गेम से की शादी, किसी ने सांप को बनाया 'पति'! इन 9 लोगों ने विचित्र चीजों से किया विवाह

पिछले साल गुजरात की 24 वर्षीय क्षमा बिंदू तब चर्चा में आ गई थीं जब उन्होंने खुद के शादी (woman married herself) कर सभी को चौंका दिया था. वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन गई थीं. साल 2019 में इंग्लैंड की एक महिला ने बॉयफ्रेंड होने के बावजूद एक रजाई से शादी कर ली थी. आपको लगेगा कि ये कुछ चुनिंदा उदाहरण हैं जब लोगों ने अजीबोगरीब चीजों से विवाह (Weird marriages and relationship) किया था. पर दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने विचित्र शादियां कर सभी को चौंका दिया था. ये खबर ऑडी वेबसाइट के हवाले से बनाई गई है जिसमें आपको अजीबोगरीब शादियों (People married non living things) के बारे में पता चलेगा. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)