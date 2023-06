Home / Photo Gallery / ajab-gajab / woman does weird job girl gets high salary doing nothing in office bina kam ke mota paisa ...

Weird Job: बिना कुछ किए मोटी सैलरी लेती है लड़की! ऑफिस जाती तो है लेकिन सिर्फ टाइमपास करने ...

Girl gets high salary doing nothing: लड़की ने सोशल मीडिया पर खुद ही लोगों को बताया है कि वो एक ऐसी नौकरी करती है, जिसमें उसे काम कुछ भी नहीं करना होता है लेकिन सैलरी अच्छी-खासी मिलती है. जिसने भी उसका वायरल वीडियो देखा, वो इस नौकरी को पाने के लिए मचल उठा. तो चलिए आपको बताते हैं कि भला ऐसा क्या करती है लड़की.

01 हाल ही में अपने टिकटॉक अकाउंट @itsdaniirosee से एक स्टोरी डालकर डैनी नाम की लड़की सुर्खियों में आ गई. लड़की का कहना है कि वो ऐसी नौकरी कर रही है, जिसमें उसके पास करने के लिए कुछ खास काम नहीं होता है. वो सिर्फ सज-धजकर ऑफिस के चक्कर काटती रहती है और पूरा दिन आराम करती है.

02 डैनी अमेरिका की एक कंपनी में बतौर ऑफिस मैनेजर काम करती है. वो कामचोरी भी नहीं करती है, फिर भी उसके पास न के बराबर काम होता है.

03 बतौर ऑफिस मैनेजर उसके पास काम सिर्फ इतना ही है कि वो पूरे दफ्तर में घूम-घूमकर देखे कि सब कुछ ठीक है या नहीं. दिन भर में कुछ मीटिंग्स तय करनी होती हैं और पेपर फाइलिंग करने के लिए वो फ्री बैठी रहती है.

04 उसके पास टिकटॉक वीडियो बनाने का भी वक्त होता है. वीडियो के ज़रिये ही उसने लोगों को अपनी आराम की नौकरी के बारे में बताया है, जिसे अब तक 16 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. उसने लिखा है - मैं आलसी लड़कियों की ऑफिस जॉब के लिए ही पैदा हुई हूं. मुझे काम के बीच बहुत सारे ब्रेक लेने के लिए अच्छी-खासी सैलरी मिलती है.

05 लड़की की पोस्ट देखने के बाद बहुत से लोगों ने उससे पूछना शुरू कर दिया कि उन्हें ऐसी नौकरी कैसे मिल पाती है. इस पर डैनी ने बताया कि मैनेजमेंट पोज़िशन के लिए नौकरी देखनी चाहिए. खासतौर पर रियल एस्टेट और टेक कंपनियों को ऑफिस मैनेजर चाहिए होते हैं. पहले शुरुआत असिस्टेंट के तौर पर की जा सकती है.