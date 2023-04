Home / Photo Gallery / ajab-gajab / woman married with ghost now want to leave it through exorcism mahila ne bhoot se ki shadi ...

पहले भूत से की शादी, फिर 'पति' के नखरों से तंग आई बीवी, अब झाड़-फूंक के ज़रिये लेगी तलाक!

Woman Married to Ghost Now Wants to Leave It: महिला ने भूत के प्यार में पड़कर उससे बाकायदा शादी की थी लेकिन सालभर में ही वो अपने पति से इतनी परेशान हो गई है कि उसे छोड़ना चाहती है. अब भूत है, तो इतनी आसानी से पीछा कहां छोड़ेगा, ऐसे में महिला को झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र का सहारा लेना पड़ रहा है.

01 आपने लोगों को अपने से बड़ी या छोटी उम्र के शख्स के प्यार में पड़ते हुए देखा होगा. आपने किसी को अलग मजहब या देश में रहने वाले के साथ प्यार में पड़ते देखा-सुना होगा लेकिन शायद ही आपने किसी को भूत के प्यार में पड़े देखा या सुना हो. रॉकर ब्रोकार्डे नाम की महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. वो एक भूत के प्यार में पड़ गई और उससे शादी कर ली.

02 ब्रोकार्डो ने जिस भूत से शादी की है, उसका नाम एडवर्डो है. ब्रोकार्डो का कहना है कि पहली मुलाकात में ही उसे भूत से ज़बरदस्त कनेक्शन महसूस हुआ और कुछ ही महीनों में उससे शादी का फैसला ले लिया. हालांकि अब उसकी शादी तकलीफ दे रही है क्योंकि भूत अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझता.

03 वो देर रात को अचानक ही बेडरूम में आता है और कभी भी चला जाता है. पहले तो ये चीज़ें ठीक लगती थीं, लेकिन अब भी वो समझ नहीं पा रहा है कि वो शादीशुदा है और उसे बदलना चाहिए. भूत से शादी हुए महिला को सालभर भी नहीं बीता है लेकिन चीज़ें बिगड़ने लगी हैं.

04 ब्रोकार्डे का कहा है कि उसे अजीबोगरीब ख्याल आते हैं और वो अब इस शादी से बाहर आना चाहती है. उसे मैरिज काउंसिलर की भी मदद ली लेकिन उसका भूत पति ये सब गंभीरता से लेता ही नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी नर्क बना रहा है. वो तरह-तरह की आवाज़ों से उसे डराता है.

05 अब वो उससे झाड़-फूंक का सहारा लेकर भूत से छुटकारा पाना चाहती है और उसके साथ एक दिन भी बीवी की तरह नहीं रहना चाहती. हालांकि महिला का दावा है कि भूत उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं है.