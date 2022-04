10 मई को लॉन्च होगी Mercedes-Benz C-Class, मात्र 50,000 रुपये में कराएं बुकिंग

मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ मार्टिन श्वेंक का कहना है कि C Class हमारे पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है. यह हमारी लक्जरी सेडान को और मजबूती देगी. उन्होंने बताया कि All new Mercedes Benz C Class कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी के मामले में नई एस-क्लास के आसपास है.