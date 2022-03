महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ली NFT में एंट्री, Thar के लिए जारी किए 4 नॉन फंजिबल टोकन

Mahindra Thar एनएफटी को 29 से 31 मार्च, 2022 तक के लिए ऑनलाइन नीलामी के लिए पेश किया गया है. ऑनलाइन एनएफटी मार्केटप्लेस 'महिंद्रा गैलरी' पर नीलामी शुरू हो गई है. महिंद्रा ने थार की चार एनएफटी को अलग-अलग नाम दिए हैं. इनमें स्टेंडिंग टॉल (Standing Tall) की कलेक्शन कीमत सबसे अधिक 3 लाख रुपये रखा गया है. बॉर्न ऑफ द अर्थ (Born Of The Earth), टेकिंग फ्लाइट (Taking Flight) और एक्सप्लोर द इम्पॉसिबल (Explore The Impossible) की कलेक्शन कीमत एक-एक लाख रुपये है. (Image- mahindra.com)