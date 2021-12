बिहार: काश, हर थाना हो ऐसा! यहां है May I Help You डेस्क, दीवारों पर लिखे हैं- आपके अधिकार, कैसे मिलेगी मदद

इस कायाकल्प में पूरे थाने को कई ज्ञानवर्धक स्लोगन जिसमे शराबबंदी, दहेज प्रथा, और कोविड से बचाव के स्लोगन शामिल किए गए हैं. साथ ही थाना आने वाला आगंतुको के लिये गेस्ट रूम, May I Help You डेस्क, पानी, सेनेटाइजर के साथ पुलिसकर्मियों के द्वारा काफी ही अच्छा व्यवहार किया जाना शामिल है. फंड का सदुपयोग करने तथा काम समय में थाना भवन के कायाकल्प करने को ले थाना प्रभारी रंजन कुमार को पुरस्कृत किया जाएगा.