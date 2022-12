PHOTOS: दुनियाभर में अवतार की धूम, जानिए कितनी है मुख्य किरदार 'जेक सुली' और 'नेयतिरी' की नेटवर्थ

अवतार : द वे ऑफ वाटर (Avatar: The Way of Water) में विन डीजल, केट विंसलेट सहित कई मशहूर कलाकारों ने काम किया है. अगर कमाई की बात करें तो विन डीजल और केट अवतार 2 के बाकी कलाकारों पर भारी पड़ते हैं. विन डीजल की नेटवर्थ (Vin Diesel Networth) तो अवतार 2 के दूसरे कलाकार सैम वर्थिंगटन से करीब 7 गुना ज्‍यादा है.